Justin Bieber e Hailey curtem viagem pelo Brasil em meio a polêmica: 'Te amo, Rio'

Após boatos de cancelamento de shows no Brasil, Justin Bieber surpreendeu os fãs ao aparecer no Rock in Rio, na noite do último domingo (4), para encerrar o dia no festival.

"Te amo, Rio", escreveu o cantor em uma das três publicações do Instagram que ele postou no país.

Justin foi uma das atrações principais do festival. A participação dele nesta edição estava sendo muito aguardada após os rumores de que ele pode cancelar os shows individuais que, por enquanto, ainda vai fazer em São Paulo, nos dias 14 e 15 de setembro.

