Justin Bieber fala sobre fé após revelar paralisia facial: 'Eu sei que essa tempestade vai passar'

publicidade

Justin Bieber voltou às redes sociais nesta segunda-feira, dia 13, para falar sobre sobre sua relação com a fé após ter metade do rosto paralisado. O artista revelou na semana passada que é portador da síndrome de Ramsay Hunt, uma infecção viral do nervo facial e auditivo que pode causar paralisia.

"Gostaria de compartilhar um pouco pouco de como eu estou me sentindo. A cada dia tenho ficado melhor e, através de todos os desconfortos, encontrei conforto Naquele que me projetou e me conhece. Eu sou lembrado que Ele sabe tudo de mim. Ele sabe as partes mais escuras de mim, que eu não quero que ninguém conheça", começou.

"Ele constantemente me acolhe em seus braços amorosos. Essa perspectiva me deu paz durante esta terrível tempestade que estou enfrentando. Eu sei que essa tempestade vai passar, mas enquanto isso... Jesus está comigo", continuou.

Veja Também

Bieber revelou a paralisia facial na semana passada e precisou cancelar as apresentações que estavam previstas para o fim de semana.

"Para quem está frustrado por eu ter cancelado os próximos shows, estou fisicamente incapaz de fazê-los. Isso é bem sério, como podem ver. Queria que não fosse o caso, mas meu corpo está pedindo para eu desacelerar. Espero que entendam que estou usando esse tempo para descansar, relaxar e me recuperar 100% para fazer o que eu nasci para fazer. Vou melhorar. Estou fazendo exercícios para o rosto para conseguir meu rosto de volta ao normal. Vai voltar ao normal, só não sabemos quanto tempo vai demorar. Mas vai ficar tudo bem, eu espero", disse o cantor.