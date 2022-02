Justin Bieber testa positivo para Covid-19 e adia show em Las Vegas

publicidade

Justin Bieber recebeu diagnóstico positivo para Covid-19 e precisou adiar um show que faria em Las Vegas (EUA) no domingo, dia 20. A apresentação seria parte da turnê mundial do cantor que começou na sexta-feira, dia 18, em San Diego.

O site da 'T-Mobile Arena', local em que aconteceria o show, publicou um comunicado aos fãs: "Justin claramente está muito desapontado, mas a saúde e a segurança de sua equipe e seus fãs é sempre a sua prioridade número um. O lançamento da turnê em San Diego foi um enorme sucesso, e Justin está animado para trazer esse show espetacular aos seus fãs de Las Vegas o mais rápido possível".

Além disso, o site avisa que o show foi remarcado para o dia 28 de junho e que os ingressos continuam válidos para a nova data. Nesta semana, Justin Bieber seguiria com a 'The Justice World Tour' nos Estados do Arizona e da Califórnia, mas ainda não foi confirmado se os espetáculos serão mantidos ou adiados.