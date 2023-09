Kako Nollasco, intérprete do guerreiro Abisai, fala sobre a experiência de fazer parte de "Reis"

publicidade

O ator Kako Nollasco, intérprete de Abisai em "Reis - A Consequência", comentou em suas redes sobre a oportunidade de fazer parte do grupo de guerreiros chamado Valentes do rei Davi (Petrônio Gontijo). "Quem nunca quis ser um herói quando criança? Abisai me proporcionou esse sonho".

O personagem, segundo ele, é um papel inesquecível, que tem lhe proporcionado importantes aprendizados. “Aprendi muito com o Abisai. E duas dessas [coisas] foram a busca pelo equilíbrio e a ponderação, que não são nada fáceis de se conquistar nos dias de hoje”.

Nos últimos dias de gravação, amigos e fãs têm comentado no perfil do ator sobre seu personagem e atuação em "Reis". O colega, e também ator, Maurício Ribeiro disse: “Você é um herói dentro e fora de cena, irmão!”. Enquanto uma fã vibra: "Você foi demais! Abisai foi um grande homem, valente, e se destacou no exército de Israel"

A série "Reis — A Consequência" vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 21h, na Record TV.