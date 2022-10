Kanye West volta ao Instagram após polêmica e diz: 'Perdi 2 bilhões de dólares em um dia'

publicidade

Kanye West voltou para o Instagram nesta quinta-feira (27). O rapper foi banido da plataforma após violar as políticas de uso da rede social com publicações antissemitas, ou seja, proferir discursos de ódio contra os judeus.

Logo após recuperar a conta, o artista escreveu um post direcionado ao CEO da Endeavor e uma das pessoas mais influentes de Hollywood, Ari Emanuel, sobre a atitude do empresário de pedir que grandes marcas parassem de trabalhar com o cantor.

"Ari Emanuel. Perdi 2 bilhões de dólares em um dia. E ainda estou vivo. Este é um discurso de amor. Ainda amo você. Deus ainda ama você. O dinheiro não é quem eu sou. As pessoas são quem eu sou", escreveu Kanye.

O rapper foi banido da rede no início do mês após publicar trechos de uma conversa com o rapper Diddy, que criticava West por usar, dias antes, uma camiseta escrita "White Lives Matter" durante um desfile de moda em Paris. "Vou usar você como exemplo para mostrar ao povo judeu que disse para você me ligar que ninguém pode me ameaçar ou influenciar. Eu disse que isso era uma guerra. Agora vá arranjar alguns negócios para você", dizia a mensagem do artista.

O comentário foi caracterizado como antissemita, por propagar os esteriótipos dos judeus como um povo ganancioso.

Marcas como Adidas e Balenciaga romperam seus contratos com Kanye West após esse discurso.