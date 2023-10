Karol G apresenta sua nova turnê no Brasil em maio de 2024

publicidade

Após o sucesso histórico de sua primeira turnê por estádios nos Estados Unidos promovida pela Live Nation, a artista global Karol G levará a magia de seu show para locais icônicos da América Latina, começando no dia 8 de fevereiro de 2024, no Estádio Azteca, na Cidade do México. “Mañana Será Bonito Tour" levará a artista colombiana de 32 anos a 15 cidades do continente, incluindo países como Colômbia, México, Peru, Chile, Argentina e Brasil, onde ela se apresenta no dia 9 de maio, no Espaço Unimed, em São Paulo.

A venda de ingressos para o público em geral estará disponível a partir de quinta-feira, 5, começando às 10h, de forma online (www.ticketmaster.com.br) e às 12h na bilheteria oficial (Espaço Unimed, sem taxa de serviço). A realização é da Live Nation Brasil. Para obter mais informações, visite www.livenation.lat.

Antes de embarcar com sua turnê pela América Latina, a estrela levará uma experiência especial para sua cidade natal, Medellín, o “Mañana Será Bonito Fest". O festival será um passeio musical pelos maiores sucessos da superstar, que também apresentará pela primeira vez na Colômbia, músicas de seus álbuns mais recentes, “Mañana Será Bonito" e “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”. O evento acontecerá no dia 1º de dezembro no estádio Atanasio Girardot. Assim, Karol G continua com a turnê que a catapultou para alcançar conquistas impressionantes e sem precedentes na indústria. Além de bater o recorde de turnê de maior bilheteria de todos os tempos de uma artista latina nos Estados Unidos, que ela estabeleceu em 2022, a apresentação se tornou o show latino com maior bilheteria, ingressos vendidos e público no Levi's Stadium em São Francisco. A apresentação dela foi o show latino com duas apresentações consecutivas e com ingressos esgotados no estádio Rose Bowl em Pasadena, Califórnia, com mais de 120 mil fãs naquele fim de semana. Ela também foi a primeira artista latina a se apresentar solo no MetLife Stadium em Nova Jersey, e foi o primeiro show latino com duas apresentações consecutivas no local. Também foi a primeira latina a liderar um concerto no estádio Mercedes Benz, em Atlanta. Além disso, bateu recordes de arrecadação, ingressos vendidos e público em shows latinos no local.