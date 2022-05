Karol G faz história com a canção latina "Provenza"

publicidade

Karol G, a maior artista latina mundial da atualidade, continua a quebrar recordes com seu novo single, "Provenza", que se tornou a maior estreia de sua carreira até o momento. Crescendo a um ritmo exponencial e subindo ao topo das paradas globais, "Provenza" é a canção latina "número 1" em todo o mundo.

A música estreou em primeiro lugar nas paradas "Latin Streaming Songs" e na "Latin Digital Song Sales", e em segunda posição na parada "Hot Latin Songs da Billboard" fazendo de Karol G a primeira artista feminina a ocupar os dois primeiros lugares da parada desde Selena, em 1995. O single também entrou na cobiçada parada "Hot 100 da Billboard" na posição 36.

O vídeo oficial de "Provenza" tem mais de 49 milhões de visualizações desde seu lançamento e estreou em primeira posição no YouTube globalmente e nos Estados Unidos, em todos os gêneros. Assista agora:

A canção subiu para o top global no Spotify alcançando na quinta posição e, atualmente, é a "número 1" em 11 países ao redor do mundo. "Provenza" é o single Latino em primeira posição no Spotify, onde Karol G mais uma vez quebrou barreiras, tornando-se a única mulher no Top 5. Este é o terceiro "Top 5" de Karol na plataforma.

A artista também dominou a Apple Music, onde este trabalho se tornou a canção latina em primeiro lugar, e ocupa o 20º lugar no "Top 100 Global" em todos os gêneros e a "número 1" em 14 países.

Nas redes sociais, o single provou ser um fenômeno viral, alcançando mais de 225 milhões de visualizações com #PROVENZA e ultrapassando 300 mil criações originais desde o seu lançamento.

Ao longo de sua carreira, Karol G teve 12 músicas que ultrapassaram 1 bilhão de streams combinados, confirmando a capacidade inata da líder do gênero urbano de tocar os corações de milhões de pessoas com seu carisma, letras e talento inigualável.

Já estão disponíveis os ingressos para a turnê "Strip Love Tour", e podem ser adquiridos no site https://striplovetour.com.