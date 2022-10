Karol Kailler lança novo single "Beijando de Olhos Abertos"

publicidade

Karol Kailler, jovem cantora de sertanejo, lança nesta sexta-feira, dia 21, o single "Beijando de Olhos Abertos". O single ja está disponível em todas as plataformas digitais, com clipe no YouTube, às 12h.

A música conta a história de um casal que terminou e seguiu caminhos opostos: ela seguiu sua vida e ele ficou preso naquele antigo sentimento. Com uma sonoridade clássica do ritmo sertanejo e a atitude empoderada de alguém que já superou um relacionamento passado, Karol Kailler mostra todo o seu potencial vocal neste novo trabalho. Sobre o lançamento, ela conta: ‘’Estou muito animada! Essa é daquelas que machucam, mas que a gente sofre junto, cantando, e coloca todo o sentimento pra fora! Espero que a galera curta muito! Vem muita coisa boa por aí nesse novo projeto’’.