Katy Perry lança trailer de sua nova música, "Never Really Over"

Depois de ter surpreendido os fãs na terça-feira ao anunciar pelo Instagram seu novo single, "Never Really Over", Katy Perry divulgou nessa quarta-feira um trailer da música em sua conta oficial no Youtube. Com 45 segundos, o vídeo mostra a cantora com cabelo laranja em um ambiente que parece ser um retiro. O novo trabalho deve ser lançado nesta sexta-feira e já pode ser previamente salvo por meio de um link que a artista já disponibilizou.

A canção marca o retorno solo de Katy, desde o lançamento em 2017 do seu quinto álbum de estúdio, "Witness", que teve como carro-chefe a crítica "Chained to the Rhytm". Em fevereiro passado, a artista lançou a faixa "365", em parceria com DJ Zedd.

Na capa da música, assim como no vídeo, a intérprete de sucessos como "California Gurls", "Firework" e "Dark Horse" aparece com visual bem distinto do utilizado em sua última era, onde Katy apareceu na maior parte do tempo com cabelos curtos e loiros.

Confira o vídeo de divulgação de "Never Really Over":