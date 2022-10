Katy Perry retorna com lançamento do clipe de "Where We Started" e fãs vão à loucura

publicidade

O vídeo da música "Where We Started", do cantor country Thomas Rhett em parceria com Katy Perry, foi lançado na tarde desta terça-feira, dia 18, no YouTube.

O clipe chegou aos assuntos mais comentados do Twitter no Brasil. Os fãs da diva pop aguardam ansiosamente um comeback dela, que este ano apenas participou de duas canções: "Where We Started" e "When I'm Gone", com o Dj Alesso.

Um trecho do videoclipe chamou a atenção dos internautas, em que atrás de Katy passa uma imagem de quando a artista ainda era uma cantora gospel. "Katy Hudson!!! Ela canta 'basta olhar para aquela estrada e pensar sobre onde começamos'. Artista!", comentou um usuário.

"Katy Perry, foi esse aqui o motivo do meu colapso", brincou outro perfil. "Só senti falta da Gretchen no meio das cortinas também", escreveu um fã, fazendo referência ao clipe de Swish Swish em que a brasileira aparece.

Atualmente, a cantora está fazendo uma residência de shows em Las Vegas e não fez uma turnê mundial para o último álbum, Smile, por conta da pandemia. A artista, porém, prometeu um novo disco e vários shows ao redor do mundo para o ano que vem.

Veja o vídeo: