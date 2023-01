Keanu Reeves revela ter pedido sequência de "Constantine" todos os anos

publicidade

O ator Keanu Reeves revelou à revista Total Film que sempre pedia para os executivos da Warner para reprisar o seu papel em uma possível sequência de Constantine. O primeiro longa foi lançado em 2005.

Para a publicação, o ator, que interpretou John Constantine, revelou ter gostado do papel no filme. "Não sabia se era um negócio inacabado, mas foi definitivamente um papel que adorei e achei que Francis Lawrence, o diretor, fez um trabalho incrível. Adorei interpretar esse personagem e gostei muito do filme", disse.

Segundo ele, a pergunta era feita no mesmo sotaque que o personagem do filme. "Eu ficava tipo, ‘Posso ter mais um pouco?’... Eu ficava perguntando quase todos os anos. Eu dizia, ‘Posso, por favor?’, eles diziam, ‘Não, não!’".

Embora não tenha dado detalhes sobre a sequência que será lançada, o astro afirmou estar ansioso para fazer o filme. "É emocionante. É quase como um playground onde esperamos para brincar, mas estou ansioso por isso e espero que aconteça. Você não sabe como são essas coisas. Mas definitivamente vou tentar o meu melhor para tentar realizar esse sonho".

Estreado em 2005, a nova sequência não tem data de lançamento. O projeto está contando apenas com a participação de Reeves, por enquanto. O primeiro filme está disponível na HBO Max.