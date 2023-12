Kevin Hart e Chris Rock: dois gigantes da comédia norte-americana em documentário

publicidade

Kevin Hart e Chris Rock apresentam os bastidores de sua amizade e carreiras no documentário inédito "Kevin Hart e Chris Rock: Headliners Only", com estreia nesta terça-feira, dia 12 de dezembro, na Netflix.

Kevin Hart diz no teaser: “Esta é uma história sobre duas jornadas separadas que de alguma forma se alinham e terminam no mesmo cruzamento no topo”.

O público acompanha os dois comediantes enquanto se preparam para uma semana de quatro shows esgotados em Nova York em julho de 2022, com a turnê “Only Headliners Allowed”.

Chris Rock e Kevin Hart compartilham relatos sobre começo de carreira, dificuldades, família até a conquista do sucesso. Ambos estão entre os comediantes mais bem pagos e admirados do mundo.

Na Netflix, há vários stand-ups dos astros, além de longas-metragens.

Teaser do documentário: