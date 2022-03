Khiara lança clipe

publicidade

A jovem atriz e cantora Khiara, que encanta fãs nas redes sociais e nas telas de streaming, já começou o mês de março com uma novidade profissional. A atriz lançou um clipe de sua personagem na websérie "Roxteen", onde ela interpreta Gabi.



“Eu tô em outra” é uma composição do empresário e artista Luccas Neto e do produtor musical Jafi Augusto e vai ser interpretada por Khiara, no 9º episódio da série. “Dentro da história a minha personagem se cansa de ser sempre a sombra de alguém, de nunca ser ouvida e considerada, é uma música bem empoderada com certeza!”, conta a atriz.



CARREIRA



Apesar de ter 20 anos, e ser considerada muito nova para estar alcançando tantos sonhos, ela já acumula uma experiência que a credencia para voos ainda mais altos. “As minhas metas nesse momento são de aprimorar cada vez mais minha atuação e canto, e lançar minhas próprias composições de músicas com uma gravadora!!”, comenta Khiara que prefere revelar mais adiante os novos projetos. Khiara se define como uma artista eclética e afirma que fica à vontade em diferentes estilos musicais. “Me identifico com o pop que traz o traço de outros estilos. Eu amo quando misturo o pop com o jazz, rap ou MPB. Mas componho também pagodes, funk e trap".



Khiara faz parte do canal do youtuber Luccas Neto, o Luccas Toon, e como cantora recebeu recentemente o disco de platina por ter atingido a marca de um milhão de ouvintes únicos nas plataformas digitais com o sucesso "Fã número um", também da trilha sonora de Roxteen.



Seu currículo artístico traz várias habilidades. Ela faz aula de canto há 10 anos, estudou teatro musical e alguns instrumentos como o piano, ballet clássico durante 8 anos e atualmente faz aulas de hip hop. “Lembro que quando eu era criança, pegava a webcam do computador e me gravava fazendo cenas, brincando de ser atriz, sabe? Ficava montando shows de música na minha sala de estar até eu conseguir entrar em aulas de teatro", relembra.

Aos 14 anos, a brincadeira começou a ficar séria quando ela passou a compor as músicas para expressar o que sentia. “Eu comecei a compor porque sempre tive muita dificuldade de me expressar com palavras para alguém, então minha saída era escrever essas músicas no papel para entender o que eu estava sentindo", revela.

O talento logo foi reconhecido e ela entrou no projeto de Luccas Neto para o YouTube. O jeito alegre e simpático logo agradou os fãs e os desafios na carreira foram sendo superados. Além dos episódios no canal, Khiara participou de filmes de sucesso do influenciador que estiveram no Top 10 da plataforma Netflix, como “2 Babás Muito Esquisitas”, “Acampamento de Férias 2” e “Acampamento de Férias 3”.

Ela também participou do curta-metragem “Roda Gigante'', da diretora Fernanda Neu.