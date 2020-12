Kiai Grupo lança álbum ao vivo

publicidade

O "Kiai Grupo Ao Vivo Na Pedra Redonda" encerra a trilogia instrumental de fim de ano. O álbum visual terá sua estreia nesta véspera de Natal, dia 24, no canal do Youtube da Pedra Redonda (https://www.youtube.com/channel/UCua2SYpddJBr35z1xO1sfzQ) às 19h30min e retrata o show completo do trio realizado na sala da casa-estúdio em 20 de outubro de 2019. Uma noite inesquecível e de casa cheia compartilhada com os músicos da banda Quarto Sensorial. O clima é de pré-álbum "II" (lançado em 2020), onde o trio misturou as ideias nascentes daquele momento com o

repertório de seu primeiro trabalho, o álbum "Além". Ambas as bandas tocaram cercadas por

um público atento e conectado por diferentes sensações naquele encontro especial.

O coletivo da Pedra Redonda traz esse lançamento como um convite a uma lembrança boa, com o objetivo de acalentar os corações de quem partilhou a presença física do momento e de mostrar para o mundo um caminho possível sobre a nossa visão de cura: a atenção amorosa e compartilhada. A trilogia instrumental de fim de ano teve anteriormente os registros de Tami Trio e Quarto Sensorial.

O Kiai Grupo é um trio de música instrumental formado por Marcelo Vaz no teclado/piano, Dionísio

Souza no baixo elétrico/violão e Lucas Fê na bateria. No álbum, há a participação de Martin Estevez na bateria. Em suas performances, aparece o quanto a música pode ser transformadora, despertar diferentes sensações, além de impulsionar uma profunda troca com o outro e conosco. Essa junção foi definidora de uma identidade musical do grupo que pode ser percebida nos álbuns "Além" (2018), "Costuras que me bordam marcas na pele", com Paola Kirst (2018), "JazzKilla", com o rapper Zudizilla (2019) e "Kiai ll" (2020), o trabalho mais recente do trio lançado pelo selo Pedra Redonda.