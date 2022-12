Kirstie Alley descobriu câncer de cólon pouco antes de morrer

publicidade

Kirstie Alley estava em tratamento para melhorar de um câncer de cólon, informou a revista People. Ela morreu aos 71 anos nesta segunda-feira (5).

Um representante da atriz confirmou a notícia para a publicação. A doença já tinha sido mencionada no comunicado oficial sobre a morte de Kirstie, mas sem muitos detalhes.

Kirstie tinha descoberto o câncer há pouco tempo e recebia tratamento no Moffitt Cancer Center, em Tampa, na Flórida.

Veja Também

A família da estrela de sucessos como "Olha Quem Está Falando", "As Namoradas do Papai" e "Jornada nas Estrelas" revelou em comunicado que ela "lutou com muita força, nos deixando com uma certeza da sua vontade inacabável de viver e quaisquer aventuras que estão por vir".

Kirstie recebeu elogios da família por seu talento e por sua boa relação com todos: "Tão icônica quanto ela era na televisão, ela foi uma mãe e uma avó ainda mais maravilhosa".

Parceiro de Kirstie nas telonas, John Travolta foi um dos famosos que lamentaram a perda: "Kirstie foi um dos relacionamentos mais especiais que já tive. Eu te amo, Kirstie. Eu sei que nos veremos novamente".

O ator Tim Allen também se manifestou sobre a morte da atriz: "Uma doce alma segue o caminho em Kristie Alley. Triste, triste notícia. Orações para toda a sua família".

A atriz Jamie Lee Curtis foi outra celebridade a elogiar Kirstie na web: "Ela foi um ótimo alívio cômico em Scream Queens e uma linda 'mamãe urso' na vida real. Ela me ajudou a comprar pijamas para minha família para o Natal. Nós concordamos em discordar sobre algumas coisas, mas tínhamos respeito mútuo e conexão. Triste notícia".

O ator Josh Gad recebeu a informação da morte de Kirstie com muita tristeza: "Meu coração se parte por Kirstie e a família dela. Seja seu brilhantismo em Cheers ou sua performance magnética na franquia Olha Quem Está Falando, seu sorriso e risada eram contagiantes e seu carisma sempre icônico. Descanse em paz".

Kirsten Chenoweth compartilhou fotos com Kirstie: "Eu te amo. Eu vou te ver novamente um dia. Não acredito que você se foi".