Kourtney Kardashian se casa com Travis Barker na Itália

Kourtney Kardashian se casou com Travis Barker neste domingo, dia 22, pela terceira vez. A socialite e o baterista da banda Blink 182 realizaram uma nova cerimônia. O casamento aconteceu em um castelo do século 16 na Itália, e a filha do músico, Alabama Luella Barker, compartilhou as primeiras imagens da cerimônia nas redes sociais.

A jovem postou uma selfie com Kourtney Kardashian e também uma foto da socialite e do pai de costas no altar. A irmã de Kim Kardashian escolheu um vestido curto, luvas brancas e um longo véu bordado com flores. O baterista trajava um terno preto.

Essa é a terceira vez que Kourtney e Travis se casam. Eles já tinham realizado uma cerimônia oficial nos Estados Unidos no último domingo, dia 15. Anteriormente, o casal havia celebrado a união com um casamento em Las Vegas.

Toda a família Kardashian-Jenner viajou para a Itália para o casamento. As irmãs de Kourtney, Kim, Khloé, Kendall e Kylie, foram acompanhadas dos filhos. Kris Jenner acompanhou a filha até o altar, pois o pai da socialite, Robert Kardashian, morreu em 2003.

Veja abaixo fotos do casamento de Kourtney e Travis nos Estados Unidos: https://www.instagram.com/p/CdokfyFPv_P/