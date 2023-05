Léo Santana participa do programa de Rodrigo Faro

publicidade

Neste domingo, Rodrigo Faro e Léo Santana vão estrelar o quadro “Sonho Sem Preço”, no qual o apresentador realiza alguns desejos que o dinheiro não pode comprar.

Neste episódio, duas crianças que são muito fãs do cantor são surpreendidas pelo ídolo: o Bernardo, de 9 anos, que tem feito sucesso nas redes sociais com vídeos de dança, e a pequena Duda Formiga, de 6 anos, que também adora dançar. Em São Paulo, Faro e Léo acompanham a história das crianças, mostradas pelos repórteres especiais Rico Melquiades e Emilly Araújo, que foram até o local onde os dois pequenos moram – Fortaleza (CE) e Embu Das Artes (SP).

Depois de muitas ações divertidas sem que as crianças saibam que estão perto do ídolo delas, Léo Santana aparece de surpresa para fechar a matéria com muita emoção. Bernardo e Duda vão realizar o sonho de conhecer o artista e também dançar ao lado dele.

No terceiro e último episódio do quadro "Casais em Apuros", os famosos passam muito perrengue. Carol Nakamura e Gui Leonel, Eliza Fagundes e Hadballa, e Lidi Lisboa e Shia vão ter uma última chance de acumular pontos antes da eliminação. Os casais encaram uma prova que vai exigir muita resistência: ter que andar pelo mangue em uma corrida contra o tempo.

O casal que terminar em último lugar no placar será eliminado da disputa. Já os dois casais finalistas encaram uma prova divertida, onde os maridos terão que guiar as esposas vendadas numa caça de objetos que tiveram destaque na temporada. Vale uma viagem romântica para esquecer de vez os apuros.

E no final do episódio, o público vai decidir qual dos dois casais finalistas deve levar para casa o prêmio de 50 mil reais.

"Hora do Faro" é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar neste domingo, 21 de maio, a partir das 15h45min. O programa tem direção artística de Cesar Barreto e direção de Aline Alonso e Diego Oliveira.