Lançado o novo trabalho audiovisual do Pagode A5

A banda revelação e sensação do pagode gaúcho, o grupo Pagode A5, lançou no início da noite desta sexta-feira o seu novo trabalho audiovisual. O EP intitulado "Tudo Novo" traz consigo uma releitura da música "Quando a chuva passar", de Ivete Sangalo, além de três músicas próprias da banda: "Aproveita", "Fim da Relação" e "Mimar Você".

"Aproveita" tem composição de Gabrielzinho, Naan Correa e Julinho Correa); "Fim da Relação" é de autoria de Bigu Helvian e Xandy Bittencourt, enquanto "Mimar Você" foi composta por Jackson Rosa e Lalá. O grupo Pagode A5 é formado pelos músicos Lala Trajano, Bolão do Tantan (tantan), Lukinhas Ketzer (cavaco), Teco do Pandeiro (pandeiro) e Bigu Helvian (teclado). Participam do audiovisual os músicos Xilico (bateria), Déga (surdo), Paulo Prata (baixo), Sapão (guitarras), Bombom (violão), Hélinho (percussão geral), Eliana Samba Dela e Cris Kó (coral), Mano (surdo), Beto Lima (baixo). A produção executiva é de Marcelo Cupim.

Neste trabalho, eles mostram todas suas influências. O áudio tem assinatura da Audi Worx e as imagens captadas no Studio Soma, com filmagem e direção de vídeo de Jader Rodrigues, da Agência Cusco.

As músicas do EP podem ser conferidas no canal de YouTube da banda.