Lana Del Rey anuncia novo álbum para março de 2023 e libera single

publicidade

A cantora Lana Del Rey virou assunto nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (7) ao anunciar o próximo álbum de estúdio, Did You Know There Is a Tunel Ocean Blvd?, para o dia 10 de março de 2023.

Para promover o novo disco, a artista já liberou o single homônimo nas plataformas de música.

O novo álbum de Lana terá parcerias com Father John Misty, Judah Smith, a banda Bleachers, SYML e o último vencedor do Grammy de Álbum do Ano, Jon Batiste. O último trabalho da cantora foi Blue Banisters, lançado em 2021, além de uma participação na música Snow at the Beach, de Taylor Swift, ainda neste ano.

O anúncio tornou a americana o assunto mais comentado do Twitter no Brasil e no mundo. "O nome do álbum quase um parágrafo, como eu vou tatuar isso?", comentou um fã.

"Capa preta e branca? Já sabemos que vai ser hinário. O herdeiro natural do Ultraviolence", publicou outro internauta. "A maior que nós temos voltou com tudo. Álbum do ano vem aí podem ter certeza", complementou mais um perfil.

Ouça a música de Lana: