Larissa Manoela anuncia novo filme exclusivo para Netflix

Larissa Manoela divulgou nesse sábado, no Tudum Festival Netflix, que fará seu segundo filme para a Netflix. “Estou muito feliz com o meu segundo filme na Netflix! Tenho o desafio de interpretar uma mulher super madura, que foge da minha realidade. Será uma história diferente, as pessoas vão se surpreender muito.”

A atriz fará a personagem Lulli, uma jovem ambiciosa estudante de medicina que, após tomar um choque de aparelho de ressonância eletromagnética, passa a ter a capacidade de ouvir os pensamentos das pesssoas a sua volta.

Recentemente, a atriz estrelou "Modo Avião", seu primeiro filme para a Netflix. Na trama, ela interpreta Ana, uma jovem recebe uma proposta para ser influenciadora digital de uma marca renomada. Ela larga a faculdade para investir todo o seu tempo na página digital criando publicações, mas o trabalho que a princípio seria incrível, foi ficando cada vez mais nocivo para ela mesma.

Certo dia, de tanto usar o celular, a jovem sofre um sério acidente de carro, o que a leva a deixar sua função de influenciadora de lado e passar um tempo na casa de seu avô, no interior da cidade.

Tudum Festival Netflix ​

Com título inspirado no som da vinheta que abre as produções da Netflix, o festival de experiências começou neste sábado, 25, no pavilhão da Bienal, e será encerrado na terça, 28, com a presença de Gretchen. A entrada é gratuita, porém os ingressos já esgotaram.

