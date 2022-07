Lauryn Hill volta ao Brasil em outubro como atração de festival

publicidade

Lauryn Hill vai se apresentar no Brasil em outubro deste ano. A informação foi divulgada pelo jornalista José Norberto Flesch, nesta quinta-feira (28). A cantora vai ser a headliner da segunda edição do Festival GRLS, que acontece em São Paulo, no Memorial da América Latina.

A primeira edição do festival ocorreu em março de 2020, pouco antes do isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. Nomes como Ludmilla, Iza, Little Mix e Kylie Minogue se apresentaram. O line-up inteiro é composto apenas de mulheres.

A última vez que Miss Lauryn Hill veio ao Brasil foi em 2019, em comemoração dos 20 anos do lendário álbum "The Miseducation of Lauryn Hill". Apesar da aclamação e do sucesso na década de 1990, este foi o único álbum de estúdio lançado pela cantora.

O "Miseducation" rendeu cinco vitórias no Grammy para Lauryn, inclusive na categoria de Álbum do Ano. Além de ser considerada um dos maiores nomes do hip-hop de todos os tempos, com hits como "Doo Wop" (That Thing) e X-Factor.