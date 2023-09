Leandro Maia apresenta LP "Guaipeca" em Porto Alegre

publicidade

Nesta sexta-feira, 8, às 19h, o artista Leandro Maia apresenta "Guaipeca: uma ilusão autobiográfica", espetáculo de lançamento das 12 faixas do seu quarto disco, no palco do Teatro Oficina Olga Reverbel do complexo cultural Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N). Os ingressos estão à venda no site do Theatro São Pedro. O show conta com participações de Marcelo Delacroix (voz), Ronald Augusto (voz), Maria Falkembach (performances) e João Marcos "Negrinho" Martins (contrabaixo acústico).

O espetáculo também comemora mais de duas décadas de carreira musical do artista e suas andanças pelo mundo, com as faixas que compõem o álbum e também canções inéditas. Guaipeca, por sua vez, será lançado exclusivamente no formato de LP - disco de vinil. Os discos estão à venda na página do artista, onde também é possível solicitar acesso virtual às músicas, mas não será disponibilizado em outras plataformas de streaming, após uma avaliação do autor sobre o panorama do mercado digital.

O show apresenta o olhar de Leandro sobre o Brasil e o Sul Global, após quatro anos no exterior, tendo como mote sua entrada clandestina na Argentina em 2006, passando pelas experiências na Costa Rica, entre 2008 e 2011, sua permanência em Pelotas (RS) e suas passagens pela Inglaterra, Holanda, França e Espanha (2015 a 2019).

O álbum é composto por 12 composições autorais, entre elas o Guaipeca que dá nome ao LP. A Costa Rica ocupa lugar de destaque na canção Raining in Cahuita, praia do Caribe onde Leandro teve a honra de conhecer o mestre do calypso Walter Ferguson. O músico gaúcho tem colaborado com artistas centro-americanos como Dionísio Cabal (em memória), Manuel Monestel, do Grupo Cantoamérica, e Stephie Davis, tendo recentemente produzido faixas para seu último disco “Queen of the Sea”.

Guaipeca é como se chama o cachorro vira-lata. Uma palavra de origem indígena, muito utilizada no sul do país para o "cachorro de rua", "bicho solto". Desde a vida sem documentação, no Brasil, antes de 2006 até o doutorado na Inglaterra, até 2019, Leandro relata diversas experiências como vira-lata em sua “ilusão autobiográfica”, passando pela conclusão de que sempre fora um vira-latino, mais do que um vira-lata.

Leandro Maia possui três discos autorais: Palavreio (2008), Mandinho (2012) e Suíte Maria Bonita e Outras Veredas (2014). Recebeu diversos prêmios, dentre eles o 1º Prémio Ibermúsicas de Composición de Canción Popular, o Troféu Brasil-Sul de Música como intérprete, melhor projeto visual e melhor disco infantil, e cinco Prêmios Açorianos de Música (Grupo MPB, Revelação, Intérprete, Disco Infantil).

O cantor também é PhD em Música (Songwriting) pela Bath Spa University, Mestre em Letras (Ufrgs) e Licenciado em Música (Ufrgs). É professor do Centro de Artes da Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), junto aos Cursos de Bacharelado em Música e Especialização em Artes.