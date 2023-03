Lenny Kravitz fará a performance “In Memoriam” no Oscar 2023

publicidade

O músico e ator Lenny Kravitz fará a performance “In Memoriam” na 95ª cerimônia do Oscar, anunciaram os produtores do Oscar Glenn Weiss e Ricky Kirshner e a produtora executiva Molly McNearney nesta segunda-feira, dia 6.

Quatro vezes vencedor do Grammy, Kravitz gravou 11 álbuns de estúdio que venderam cerca de 40 milhões de cópias em todo o mundo. Ele também apareceu como ator em filmes como o vencedor do Oscar de Lee Daniels, "Precious" (2009) e "The Butler" (2013) e como o personagem Cinna em dois filmes de "Jogos Vorazes: The Hunger Games" e "Jogos Vorazes: Em Chamas". Recentemente, Kravitz estrelou ao lado de Jennifer Lopez e Josh Duhamel na comédia de ação de Jason Moore, "Casamento Armado".

O momento "In Memoriam", no Oscar, presta homenagem a membros proeminentes da indústria cinematográfica que morreram no ano anterior. Este momento está sempre entre as partes mais assistidas da transmissão da premiação. Após o tributo, os mais de 200 cineastas, artistas e executivos serão memorizados em uma galeria de fotos estendida na Frame A, a revista digital da Academia.

Veja Também