Leonardo Boff palestra em Caxias do Sul nesta terça

"A Emergência Climática e o Saber Cuidar da Vida" é o tema de palestra do filósofo e teólogo catarinense Leonardo Boff, nesta terça-feira, 26 de setembro, às 19h, no UCS Teatro (rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, bairro Petrópolis), em Caxias do Sul. Neste momento, as consequências da ação humana sobre o planeta impactam diversas regiões. Incêndios, enchentes e outras catástrofes dominam o noticiário, deixam vítimas e desabrigados. A palavra de Leonardo Boff, que desde a década de 80 alerta para a questão, é importante e mais atual do que nunca.

Na palestra em Caxias do Sul, Leonardo Boff vai aprofundar as reflexões sobre a necessária fraternidade ambiental da humanidade para com o Planeta Terra, promovendo a consciência de que as nossas ações geram consequências diretas ou indiretas nas nossas vidas e de nossos familiares, amigos e (municípios) vizinhos, bem como na de todos os demais seres vivos. Os ingressos para a palestra podem ser retirados junto às entidades organizadoras, mediante a doação de alimentos não perecíveis, artigos de higiene e/ou materiais escolares. As doações devem ser entregues no mesmo local da retirada dos ingressos.

A vinda de Leonardo Boff à Serra Gaúcha é uma iniciativa da Universidade de Caxias do Sul (UCS) e do Fórum das Entidades, Movimentos e Pastorais Sociais. O Fórum é composto por dezenas de organizações de Caxias do Sul, Farroupilha, Bento Gonçalves e Ipê, empenhadas em trazer para a região temas de debates nacionais e palestrantes renomados. Exemplo disto foi a palestra do filósofo Frei Betto, em 2023, e do próprio Leonardo Boff, em 2022.

A Carta da Terra é uma declaração de princípios éticos fundamentais para a construção, no século 21, de uma sociedade global justa, sustentável e pacífica. Parte de uma visão integradora e holística, que considera a pobreza, a degradação ambiental, a injustiça social, os conflitos étnicos, a paz, a democracia, a ética e a crise espiritual como problemas interdependentes que demandam soluções includentes. O projeto da Carta da Terra começou como uma iniciativa da Organização das Nações Unidas (ONU), mas se tornou uma proposta global da sociedade civil. Ao longo de 10 anos, a redação da Carta da Terra envolveu o mais inclusivo e participativo processo associado à criação de uma declaração internacional. A legitimidade do documento foi fortalecida pela adesão de mais de 4,5 mil organizações.

Sobre Leonardo Boff

Neto de imigrantes italianos da região do Vêneto, vindos para o Rio Grande do Sul no final do século XIX, Leonardo Boff nasceu em Concórdia, Santa Catarina, em 14 de dezembro de 1938. Doutorou-se em Teologia e Filosofia na Universidade de Munique, Alemanha. É doutor Honoris Causa em Política pela universidade de Turim (Itália) e em Teologia pela universidade de Lund (Suécia). Foi professor durante 22 anos em vários centros de estudo e universidades no Brasil e no exterior, além de professor-visitante nas universidades de Lisboa (Portugal), Salamanca (Espanha), Harvard (EUA), Basel (Suíça) e Heidelberg (Alemanha).

Em 2001 foi agraciado com o Prêmio Nobel Alternativo em Estocolmo (Right Livelihood Award), e recebeu vários prêmios no Brasil e no exterior, por causa de sua luta em favor dos marginalizados e dos Direitos Humanos. Ingressou na Ordem dos Frades Menores, franciscanos, em 1959, e esteve à frente da criação da chamada Teologia da Libertação. Em razão de suas teses ligadas à Teologia da Libertação, apresentadas no livro “Igreja: Carisma e Poder”, foi submetido a um processo pela Sagrada Congregação para a Defesa das Fé, ex-Santo Ofício, no Vaticano. Em 1985, foi condenado a um ano de “silêncio obsequioso” e deposto de todas as suas funções editoriais e de magistério no campo religioso. Sua pena foi suspensa em 1986, após uma pressão mundial sobre o Vaticano.

Em 1992, renunciou às suas atividades de padre e se autopromoveu ao estado leigo. Foi sempre um ardoroso defensor da causa dos Direitos Humanos, tendo ajudado a formular uma nova perspectiva dos Direitos Humanos a partir da América Latina. É autor de mais de 60 livros nas áreas de Teologia, Espiritualidade, Filosofia, Antropologia, Mística e Ecologia, entre eles Habitar a Terra: Qual O Caminho Para A Fraternidade Universal?; A nova visão do universo; O doloroso parto da Mãe Terra; A casa comum, a espiritualidade e o amor; Ecologia, grito da terra grito dos pobres, dignidade e direitos da Mãe Terra.

PALESTRA EMERGÊNCIA CLIMÁTICA E O SABER CUIDAR DA VIDA

Ministrante – Leonardo Boff

Data: 26 de setembro, às 19h

Local: UCS Teatro - Caxias do Sul (rua Francisco Getúlio Vargas, 1130, bairro Petrópolis).

Ingressos: Devem ser retirados junto às entidades promotoras mediante a doação de alimentos não perecíveis, produtos de higiene ou material escolar. As doações devem ser entregues no mesmo local da retirada dos ingressos.