Lexa grava clipe com Rennan da Penha. Veja fotos da produção

publicidade

Lexa gravou um clipe do single No Talo. A música é uma parceria com Rennan da Penha.

As cenas aconteceram em Santa Teresa, bairro da zona central do Rio de Janeiro. Nas imagens divulgadas, Lexa e Rennan aparecem usando roupas coloridas, com direito a estampas floridas, babados e chapéu.

Durante o set de filmagens, as gravações foram seguidas todas as medidas de segurança para evitar a contaminação da covid-19.

O clipe deve ser lançado em agosto e, claro, tem tudo para ser um sucesso.



Lexa posa durante gravação de clipe DIVULGAÇÃO

Lexa falou sobre o lançamento em plena quarentena. "Estamos voltando com os projetos dentro dessa nova realidade. Sei que o momento não é fácil, mas quero levar um pouco de alegria através da minha música."