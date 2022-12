Liberato Vieira da Cunha lança novo livro nesta terça

publicidade

O jornalista e escritor Liberato Vieira da Cunha lança o seu novo livro “O Inventor da Eternidade” nesta terça-feira, às 18h30min, na Livraria Santos (Dinarte Ribeiro, 148), na loja 6 da Galeria Casa Prado, no bairro Moinhos de Vento, na Capital. É o primeiro lançamento de Liberato após nove anos pelo projeto Minotauro, da editora portuguesa Almedina, de Coimbra. A obra do jornalista que passou pela redação do Correio do Povo entre 1969 e 1984, foi recomendada pelo escritor e professor Deonísio da Silva à editora portuguesa e tem a capa feita pelo irmão de Liberato, o artista plástico Eduardo Vieira da Cunha. Conforme Liberato, o romance terá lançamento simultâneo em Porto Alegre e Lisboa. Em publicação no Facebook, o autor lembra que a data foi escolhida para antes do final de ano por este esvaziamento da cidade que acontece nas festas de final de ano e meses de verão. “Aqui, a data foi resolvida em cima da hora, pois tive que explicar aos editores portugueses que, depois do Natal, metade da população de POA migra para o Litoral Norte e Santa Catarina. Espero ter o prazer de vê-los todos lá”, convida Liberato.

A trama do romance, o terceiro da trajetória de Liberato, conhecido por ser um mestre no gênero crônica, tem a ver com os estertores da ditadura militar no Rio Grande do Sul, no ano de 1984. Alguns militares planejam prolongar o regime, enquanto o professor Santelmo Cimbres é perseguido politicamente e se refugia num município do interior do Estado, e foi diagnosticado com uma doença terminal. Na cidade, ele descobre uma obra de muralista alemão, que se escondeu por ali durante a Segunda Guerra Mundial. O trabalho atrai a atenção de muita gente inclusive um cardeal do Vaticano. Além disso, há espaço para uma história de amor.