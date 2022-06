Liniker retorna a Porto Alegre e mostra uma turnê solo emocionante no Araújo Vianna

publicidade

Se do lado de fora do Auditório Araújo Vianna reinava uma temperatura de um dígito, do lado de dentro a situação era bem diferente. Com casa lotada, Liniker retornou a Porto Alegre, na noite de sexta-feira, para um feito pra lá de especial: apresentar sua turnê solo, sem os Caramelows.

O álbum Índigo Borboleta Anil, lançado em 2021, é um convite para acessar um pouco do que é o íntimo da cantora. No decorrer das faixas, o público cantou as memórias, afetos, medos e traumas da artista paulista. Durante o show, as canções foram costuradas por falas afirmativas sobre respeito, amor e tolerância. “Não é só importante cantar sobre o imaginário que queremos viver, mas sobre o que a gente é”, disse emocionada ao público.

“Como compositora, eu escrevo pra mim, pros meus afetos e meus amores. Mas é muito bonito quando as músicas também acabam se transformando em música de vocês”, discursou Liniker ao contar sobre a construção do álbum no decorrer de dois anos pandêmicos.

É difícil colocar em palavras o poder apoteótico da Liniker no palco. Uma entidade. A energia contagiante, e uma caixa toráxica que a garante cantar, dançar e performar por quase duas horas. E o público foi contagiado – ignorando totalmente as cadeiras do auditório.

Além de passar pelas músicas de Índigo, Liniker também relembrou o restante da sua obra trazendo clássicos como “Intimidades” e “Calmô”. Uma parte do show foi ainda reservada para saudar influências musicais da cantora, com direito a Azul da Cor do Mar, de Tim Maia.

“Eu senti neste disco que a minha própria música me pegou no colo”, ela disse quase no fim do seu espetáculo. No acender das luzes, o público sai do teatro e leva consigo todo aquele calor que só a arte pode provocar.