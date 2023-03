Lirinha lança o single 'Antes de Você Dormir'

publicidade

Com lançamento marcado para 28 de Abril, "Mêike Rás Fân" é o novo álbum solo do músico pernambucano Lirinha. O sucessor de 'Lira' (2011) e 'O Labirinto e o Desmantelo' (2015) fará parte de um conjunto de manifestações artísticas que vai da música, passando pela performance até a poesia, em formato de podcast e apresentações ao vivo.

Para começar a contar esta história, "Antes de Você Dormir" é a faixa escolhida e está disponível a partir de hoje nas plataformas.

Assinando a produção, além da composição, Lirinha relata que a canção apresenta os principais pontos conceituais do disco, que terá 8 faixas. “Foi a última música composta e produzida para o álbum, e assim carrega na sua construção, todos os elementos que caracterizam a visão cósmica de multi horizontes presente no disco. Emoções universais num cenário ficcional de comunicação interplanetária”, comenta.

Já a letra do single é “sobre o momento fantástico que precede o mergulho no sono. A zona intermediária entre o mundo acordado e o adormecido. O momento em que o corpo vivencia a ausência de gravidade e o desaparecimento das leis naturais da física. Entrando assim num infinito espacial, onde não somos mais nós mesmos e sim a composição total desse espaço. Sendo possível acessar todas as emoções”, explica.

Fazendo uso de recursos de Inteligência Artificial, a canção começa com uma voz sintetizada, narrando uma ficcional viagem espacial.

Assista ao visualizer do single: