Lisa Presley será enterrada na mansão Graceland, ao lado de Elvis, do filho e de outros parentes

Lisa Marie Presley será enterrada ao lado do pai, o cantor Elvis Presley, e de outros membros da família.

A cantora morreu, aos 54 anos, nesta quinta-feira, dia 12, após sofrer uma parada cardíaca.

A famosa mansão Graceland, em Memphis, no Tennessee, nos Estados Unidos, é o local escolhido para o enterro da cantora.

A informação foi confirmada ao site ET por um dos representantes de Riley Keogh, filha de Lisa.

No mesmo local está enterrado Benjamin, filho de Lisa que morreu em 2020, aos 27 anos.

Quando morreu, Lisa Marie Presley era a única dona de toda a propriedade de Graceland.

Era um desejo da própria cantora ser enterrada no local, próximo do pai, de acordo com informações da família.

Lisa Marie Presley teve vida marcada por abuso, divórcios e morte do filho.

