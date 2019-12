Literatura é destaque na agenda cultural de Porto Alegre esta semana

publicidade

Porto Alegre terá esta semana intensa agenda para quem é fã de literatura. A última edição do projeto “Os Livros de Nossa Vida”, da Secretaria Municipal de Cultura, tem como convidados dois jovens e talentosos escritores e professores, Amílcar Bettega e Arthur B. Telló, que lecionam no curso de Escrita Criativa da PUC, hoje, às 18h30min, na Sala Álvaro Moreyra (Erico Verissimo, 307). A dupla irá evocar os textos que os arrastaram inexoravelmente para o universo da Literatura, neste encontro com entrada franca.

Páginas da Capital

Clássicos que embalaram o bairro Bom Fim dos anos 80 e 90 serão tocados pela banda Esfera Ótica − Tchê Gomes, Carlos Carneiro, Zé Natálio, Leonardo Boff e Rodrigo Fischmann − nesta quarta, a partir das 21h, no lançamento de "História de um Bom Fim-Boemia e Transgressão de um Bairro Maldito", do historiador Lucio Fernandes Pedroso, no Ocidente (João Telles com Osvaldo Aranha).

O livro foca a época de efervescência do bairro, que foi palco de diversos movimentos sociais e culturais. No evento será exibido o documentário de Boca Migotto, “Sobre um Bom Fim”. Participam como convidados, os músicos Carlos Gerbase, Frank Jorge, Julia Barth e Flu.

Troca literária

Já na sexta-feira, dia 20, a Biblioteca Pública do Estado (rua Riachuelo, 1190) promove uma Tarde de Natal, a partir das 17h, com troca de livros e sarau. Valem livros em várias categorias literárias, como romance, conto, poesia, crônica, infantil e coletâneas. Os participantes devem levar suas obras preferidas, para serem lidas no evento.