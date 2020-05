Little Richard, um dos pais do rock 'n' roll, morre aos 87 anos

publicidade

Little Richard, um dos nomes mais importantes da música popular no século 20, morreu neste sábado, 9, aos 87 anos. A informação foi confirmada pelo seu filho, Danny Penniman, à revista americana Rolling Stone. A causa da morte da lenda da música, que mobilizou multidões por décadas, ainda é desconhecida, segundo a revista.

Desde os anos 1950, Little Richard era a voz de diversos sucessos do rock and roll, como Tutti Frutti, Long Tall Sally, Good Golly Miss Molly, Lucille, e diversos outros.

Ao mesmo tempo influenciado pelo gospel e pelo blues, de personalidade explosiva e uma habilidade única no piano, Richard é hoje considerado um dos pais do rock and roll como o conhecemos, e suas músicas se tornaram parte do cânone do gênero pelas gerações seguintes.

Little Richard, um dos pioneiros do rock, que conquistou fama nos anos 1950 com sucessos como "Tutti Frutti" e "Long Tall Sally", conhecido por sua presença de palco eletrizante, morreu aos 87 anos, anunciou seu filho à revista Rolling Stone.

Impacto, escândalo e extravagância

A voz de Little Richard, que ia do grave ao falsete, e suas apresentações impactantes inspiraram artistas de várias gerações, dos Beatles a David Bowie. Ao músico, cujo nome verdadeiro era Richard Wayne Penniman, também é creditado o espaço para o escândalo e a extravagância no rock and roll. Ele chamava a atenção com suas camisas coloridas, o penteado com um topete de 15 cm de altura, ou seu bigode, fino como o traço de um lápis.

Richard nasceu em 5 de dezembro de 1932 em uma família pobre em Macon, Geórgia, sul dos Estados Unidos. Um artista de música gospel descobriu seu talento para o canto em 1947 e, pouco depois, teve início sua carreira profissional.

Seu sucesso de 1955 "Tutti Frutti", que começava com uma frase nonsense mas cativante ("Awop bop a loo mop / Alop bam boom") se tornou uma espécie de apresentação social do rock na cultura popular americana.