Live de carnaval com Diogo Nogueira no almoço deste domingo

Tem almoço de carnaval com Diogo Nogueira, neste domingo, dia 14, a partir das 12h. Transmissão através de seu canal do YouTube diogo.no/youtube.

A live vem recheada com samba, marchinhas de carnaval, frevos e sambas enredos das escolas de samba. Diogo também vai passear pelos blocos tradicionais do Rio como Cacique de Ramos, Bafo da Onça, Bola Preta e o Clube do Samba, fundado pelo pai e um dos mais tradicionais blocos do Rio que desfila há 42 anos e que ele e sua família seguem com o desfile todas as terças de carnaval em Copacabana, Rio de Janeiro.

Portelense de alma e coração, Diogo freguenta o carnaval desde criança levado pelo pai e a mãe. Emplacou quatro sambas-enredo na sua escola, a Portela, em carnavais consecutivos, todos com nota 10 dos jurados, e foi homenageado no Carnaval de 2016 pela escola de samba Imperatriz Dona Leopoldina, de Porto Alegre, no enredo “Espelho, de Filho Para Pai a Imperatriz canta Diogo para João”, que deu o título de campeã naquele ano para a escola.

Diogo vai falar sobre as escolas de samba cariocas, cantar os enredos da Portela ("Portela 2007" e "Portela na Avenida") e de outras escolas ("Explode oração", "Kizomba" e "Exaltação a Mangueira"), muitas marchinhas de carnaval como "Aurora", "Cachaça Não é Água Não", "Jardineira" e "Cabeleira do Zezé", sem deixar de fora suas músicas conhecidas como "Clareou", "Fé em Deus" e "Bota pra Tocar Tim Maia", já um sucesso da trilogia audiovisual "Samba de Verão" que está lançando neste verão de 2021.

O músico diz para o público preparar a fantasia, arrastar o sofá e se preparar para comemorar o carnaval em casa, dançar e cantar junto este repertório carnavalesco especial.