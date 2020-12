Lives locais deste domingo

publicidade

Neste domingo tem mais uma edição do Natal da Super/Ação, com carreata percorrendo diversos pontos de Porto Alegre, em caminhões especialmente iluminados, a partir das 19h e uma atração musical. O concerto itinerante levará o espírito de Natal à comunidade, tendo como ponto de saída e chegada o Poa Drive-in Show, em seu último dia de funcionamento em 2020. O show da noite será “Natal Gaúcho em Família” de Os Fagundes.

Saindo do Poa Drive-in Show (estacionamento da EPTC - Padre Cacique, 1365), o trajeto segue pela Edvaldo Pereira Paiva, Augusto de Carvalho, Loureiro da Silva, Engenheiro Luiz Englert, Setembrina, Garibaldi, Farrapos, Sertório, Assis Brasil, Benjamin Constant, Cristóvão Colombo, Barros Cassal, José Irmão Otao, Sarmento Leite, Loureiro da Silva, Antônio Klinger Filho, Borges de Medeiros, Aureliano Figueiredo Pinto, Edvaldo Pereira Paiva e Poa Drive-in Show. Ingresso solidário de alimentos não perecíveis. Também às 19h, o pianista Rodolfo Faistauer interpreta o Chôros nº 5, “Alma Brasileira”, de Heitor Villa-Lobos e “Vaidosa nº 1” e “Negaceando”, de Radamés Gnattali. Com acesso gratuito, o recital pode ser conferido nas redes sociais da Casa da Música Poa e Youtube.

Às 19h30min, a Tribo Brasil faz live em homenagem ao Dia do Forró, programada originalmente para o dia 13 último e adiada por conta do temporal que ocorreu na capital gaúcha. A iniciativa é promovida junto com a plataforma Forró Porto Alegre e conta com apoio do Centro de Tradição Nordestina do RS, Estúdios Gaia e Móvel, entre outros. A transmissão será no Youtube @bandatribobrasil. Isabela Fogaça apresenta “Especial de Natal em Casa”, série de seis lives, transmitidas pela plataforma Showin. Os shows serão realizados neste domingo, às 20h; de amanhã até a próxima quinta, às 21h e dia 25, 18h. No setlist, "Era uma Vez um Menino", "Te Dizer Feliz Natal", "O Natal e Nós", "Antigos Natais" e "Boas Festas". Os arranjos são de Cau Netto, que também acompanha a cantora ao piano