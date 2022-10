Livro apresenta reflexões para crescer como ser humano

publicidade

O promotor de Justiça Avelino Alexandre Collet fará o lançamento de seu novo livro, “O Renascimento do Século XXI” na próxima quarta-feira, dia 26 de outubro. A sessão de autógrafos será no Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul (travessa Eng. Acilino de Carvalho, 21, 6º andar), às 18h30min, Centro Histórico de Porto Alegre. A data é o aniversário do IARGS, do qual o sr. Collet é também o orador oficial.

O autor escreve reflexões filosóficas em seu novo livro. Não se trata de um romance, mas pensamentos em cinco capítulos, sobre inúmeros temas relacionados ao desenvolvimento e ao crescimento de cada pessoa. “No período de 1500, um grupo de intelectuais foi buscar em fontes da Grécia Antiga conceitos para construir um novo ser humano, uma pessoa mais livre e serena, e acredito que hoje estamos precisando dessa valorização da interioridade, despojada de afrontas”, diz o escritor. Outro autor citado por Collet como inspiração é o humanista francês Michel de Montaigne e seus volumes que formam a obra “Ensaios”, entre outros filósoflos. Entre os temas abordados por Collet no novo livro, estão a felicidade, a natural ânsia de viver bem, que pode ser alcançada através do autoconhecimento, da sabedoria e conforme o autor sugere, da “imperturbabilidade do espírito”. A paixão, ao lado da inteligência emocional, está entre os outros itens abordados na publicação, que tem edição da AGE.

Aposentado do Ministério Público, Collet foi também professor de Teoria Geral do Estado. Ele integra a Academia Rio-Grandense de Letras, da qual foi presidente nos anos de 2016 e 2017. Tem cinco outros livros publicados.

Também há previsão do autor participar da Feira do Livro de Porto Alegre, em uma sessão de autógrafos na Praça da Alfândega, em novembro.