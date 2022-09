Livro de José Daniel Telles dos Santos concorre ao Prêmio Profissionais da Música 2023

publicidade

O livro “O Violão Pampeano de Lucio Yanel: Memórias de um fazer musical no Sul do Brasil”, recentemente lançado pela editora Café Pequeno, foi indicado ao Prêmio Profissionais da Música. De autoria do músico e pesquisador José Daniel Telles dos Santos, docente do Curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal do Pampa (Unipampa), a obra é fruto de uma pesquisa de 15 anos sobre a trajetória artística de Lucio Yanel, músico fundamental para a integração da música brasileira e latino-americana na região sul.

“Foi com o objetivo de compartilhar e levar a mais pessoas a inspiradora história de vida deste artista incrível, que torna o mundo, um lugar melhor com sua música e seu violão, é que escrevemos este livro” aponta o autor, José Daniel. Natural de Rio Grande, o pesquisador tem se dedicado ao estudo da vida e da obra de Lucio Yanel desde 2007, quando ainda cursava o Bacharelado em Violão na Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Posteriormente, a pesquisa foi ampliada no Programa de Pós-graduação em Memória Social e Patrimônio Cultural da mesma universidade, e segue sendo realizada até os dias atuais pelo professor José Daniel, em Bagé, junto ao Curso de Música da Unipampa.

Sobre a obra

Sem a pretensão de ser uma biografia, no sentido estrito, a obra se debruça sobre a história de vida do violonista Yanel (1946), músico argentino nascido em Corrientes que, em 1982, migra para o Rio Grande do Sul e passa a colaborar na promoção do intercâmbio entre a música latino-americana e a música gaúcha. Considerado um divisor de águas na história contemporânea do violão pampeano, a trajetória de Yanel adquire registro inédito nesta obra, que também versa sobre o contexto de algumas práticas socioculturais realizadas no âmbito da música regional. Organizado em dez capítulos que contam as diferentes fases das andanças do violonista ao longo de seus 75 anos de vida, o livro traz curiosidades e histórias inéditas desde sua infância em Corrientes, até os dias atuais no Rio Grande do Sul. Em 2022, o músico completou 60 anos de carreira e 40 de sua chegada ao Sul do Brasil.

Lucio Yanel e José Daniel Telles dos Santos | Foto: Divulgação / CP

A partir de relatos e de fontes documentais, esta história é narrada a partir das lembranças do próprio biografado em diálogo com as vozes de músicos influenciados por sua obra como o bageense Marcello Caminha, Mauricio Marques, Thiago Colombo e Yamandu Costa, que colaboraram com a pesquisa de José Daniel ao longo destes 15 anos. A edição do livro ocorreu através do Edital Formação Criação: Diversidade das Culturas, realizado em parceria entre a Fundação Marcopolo e a Secretaria da Cultura (Sedac), com recursos da Lei Aldir Blanc.

A obra tem produção, pesquisa e redação de José Daniel Telles dos Santos, revisão de Tatiana Braz Pereira, ilustrações de Alisson Afonso, diagramação de Clairto Martin, assessoria de Pedro Giles e está editado pelo selo literário da editora Café Pequeno. Lançado na última semana no XIII Festival Internacional de Violão da UFRGS e na Casa de Cultura Mário Quintana em Porto Alegre, o livro se encontra com sua primeira edição de 400 exemplares esgotada.