Livro, farpas e ameaça: entenda a briga entre Britney Spears e a irmã

publicidade

A relação de Britney Spears com a família é estremecida há bastante tempo. O pai da cantora controlou por anos a maior parte dos aspectos de sua vida, de finanças às decisões mais pessoais. Livre da tutela do pai, Britney está sem papas na língua e tem falado tudo sobre os familiares, inclusive sobre a irmã, Jamie Lynn Spears. A briga entre as duas acontece publicamente com trocas de farpas, acusações e até ameaças. Entenda o que aconteceu entre elas.

Tutela

Um assunto muito comentado entre os fãs de Britney era a omissão de Jamie a respeito da situação vivida pela irmã, ainda mais após o surgimento do movimento 'Free Britney', ou 'Libertem Britney'. Em junho de 2021, Jamie desabafou no Instagram que não tinha se pronunciado antes por esperar que a irmã falasse por si própria num primeiro momento. Ela revelou que escolheu apoiar Britney apenas como irmã, talvez não da forma que o público esperava. Britney, no entanto, já deixou claro que não gostou de ver a irmã do lado dos familiares que a maltrataram, em silêncio sobre os problemas que ela enfrentava.

Premiação

Em 2017, quando Britney ainda estava sob tutela, ela ganhou uma homenagem na premiação 'Radio Disney Awards'. Cantoras como Hailee Steinfeld, Kelsea Ballerini e Sofia Carson fizeram um tributo à princesa do pop, que foi surpreendida ao ver a irmã, Jamie Lynn, surgindo para cantar uma de suas músicas.

Durante a performance, Britney sorriu e aplaudiu, mas logo também pareceu desconfortável com a situação. Recentemente, ela falou sobre o assunto: "Eu não gostei de ver minha irmã aparecendo em uma premiação e cantando minhas músicas remixadas. Meu suposto sistema de apoio me machucou profundamente".

Dinheiro e apartamento

Muitos fãs de Britney se incomodaram ao ver Jamie se referindo a um apartamento de luxo da estrela pop em Destin, na Flórida, como 'nosso'. Jamie foi acusada de tirar proveito da fortuna de Britney por diversos internautas. Ela então resolveu responder: "Eu nunca ganhei um centavo da minha irmã, do dinheiro suado dela, e não tenho direito a nada dele".

Britney também desabafou sobre o assunto: "Sei que você trabalhou duro pela vida que tem e você está indo muito bem, mas eu acho que temos que concordar com o fato de que a família nunca foi remotamente dura com você como foram comigo".

Livro

Um dos momentos mais tensos entre as irmãs aconteceu recentemente, quando Jamie lançou um livro chamado 'Coisas que Eu Deveria Ter Dito', sobre sua visão da família Spears. A cantora não gostou nada do que viu a irmã falando sobre ela em seu livro. "Eu não acho que seu livro seja sobre mim. Eu disse coisas ruins porque obviamente me machucou saber as coisas que você está inventando sobre mim", começou Britney em um longo desabafo.

"Qual é? Nós deveríamos cuidar uma da outra, mas o que você está dizendo realmente me confunde. Tudo que fiz foi te amar incondicionalmente. Então, vá em frente e diga o que quiser. É cafona para uma família brigar publicamente assim. Você diz que me ama, no entanto sua lealdade está com as pessoas que mais me machucaram", alfinetou Britney.

Entrevista

Após Jamie participar de uma entrevista para divulgar seu livro, a relação ficou ainda mais estremecida com a irmã. "Olhei para o meu celular e vi que minha irmã deu uma entrevista para promover seu livro. Eu assisti com 40 graus de febre. E foi até legal ter uma febre tão alta porque eu tive que me render a não dar a mínima", desabafou Britney na web.

Britney ainda rebateu alegações feitas por Jamie sobre sua vida: "Enfim, as coisas ditas pela minha irmã que me incomodaram foram sobre como meu comportamento estava fora de controle. Ela nunca esteve perto de mim por muito tempo há 15 anos, na época, então por qual motivo estão falando sobre isso a não ser por querer vender um livro as minhas custas? Sério? Espero que seu livro venda bem, Jamie Lynn".

Desabafo

Durante um de seus textos reveladores nas redes sociais, Britney se mostrou irritada com o fato de a irmã tocar até em questões como seu relacionamento com Justin Timberlake. Contando mais detalhes sobre o assunto, Britney também disparou que deveria ter 'estapeado' a mãe e a irmã quando teve a chance: "Me desculpe, Jamie Lynn, eu não fui forte o suficiente para fazer o que deveria ter sido feito: ter dado tapas na cara de vocês".

Internação

Outro ponto que deixa Britney chateada com relação à irmã é a postura de Jamie Lynn quando ela foi internada em uma clínica de reabilitação. Segundo Britney escreveu em um texto no Instagram, Jamie sumiu: "O que meu pai fez comigo, eles não fazem nem com criminosos, então para você sentar e agir completamente distante do que estava acontecendo comigo é honestamente insano. Vocês me trataram como nada e isso não é nem metade da história. Estou honestamente chocada que o pai não está na cadeia", desabafou ela.

Britney tentou contato com a irmã durante os momentos turbulentos, mas não tinha resposta: "Acho que a coisa que mais me entristece é que quando tudo aconteceu eu te liguei daquele lugar e você levava dias para responder. Eu nunca conseguia falar com você, que apenas me mandava mensagens de texto dias depois, e eu estava tão assustada. Eu precisava de você, da minha família, do meu sangue, e do seu apoio mais que tudo. Vocês não fizeram absolutamente nada até um ano atrás".

Trégua?

Jamie Lynn pediu que a briga entre elas parasse e mandou uma mensagem para a irmã nas redes sociais: "Britney, apenas me ligue! Tentei muitas vezes falar com você diretamente e lidar com isso em particular, como irmãs deveriam fazer. Mas você ainda escolhe fazer tudo diretamente por uma plataforma pública", escreveu Jamie Lynn.

"Enquanto isso, por favor, pare de continuar com essa narrativa de que eu não estive ao seu lado ou que estou inventando coisas. Eu ficarei feliz em mostrar quantas vezes entrei em contato com você, apoiei-a e tentei ajudá-la. Isso é embaraçoso e tem que parar. Te amo.", completou a irmã da diva pop.

Até o momento, a troca de farpas entre Britney e Jamie Lynn parece mesmo ter cessado. A cantora pop terminou um de seus desabafos mandando uma mensagem positiva para a irmã: "É sua vida e você merece uma vida bonita. Eu queria poder fazer o que você está fazendo e dar entrevistas. Eu tenho medo de tudo isso. Admiro você por ser forte. Apenas saiba que eu te amo e penso que você sabia disso mais que tudo".