Livro Feito com Lixo no Sesc Alberto Bins a partir desta segunda

publicidade

Mostrando que é possível criar obras de arte a partir de resíduos que seriam descartados, o artista Alex Riegel criou um livro utilizando caixas de leite, filtros de café, papéis velhos e sacos de juta. Incluindo 70 poemas curtos e pensamentos autorais escritos à mão, a edição conta com apenas 100 exemplares. Desta segunda-feira até o dia 4 de novembro, quem quiser conhecer mais sobre o trabalho de Riegel poderá visitar a exposição ‘Café do Poeta – O Livro Feito com Lixo’ no Sesc Alberto Bins (Alberto Bins, 665), em Porto Alegre.

Na mostra, o artista apresenta aspectos criativos e curiosidades do processo que resultou no livro feito de forma inteiramente artesanal, tendo como matérias-primas descartes domésticos e industriais. Ao enfrentar um cenário de escassez e dificuldades na vida pessoal e profissional, Riegel se viu impulsionado a mudar como ser humano e artista. Foi este o momento em que decidiu fundar a startup “Atelier Livro Feito à Mão”, tendo o “Café do Poeta” como primeira criação.

O projeto, segundo o artista, é uma maneira de reconhecer que a riqueza do mundo está o tempo todo disponível e pode ser uma energia livre, sustentável, renovável e acessível. “Enquanto houver humanidade neste ou em qualquer outro planeta, haverá produção, consumo e resíduo. Vivemos um momento que requer consciência elevada e uma visão de igual valor para essas três bases da vida”, comenta ele.

Contemplada no Edital Cultural 01/2021 do Fundo Municipal de Cultura de Novo Hamburgo, cidade onde reside o artista, a exposição estreou em junho deste ano na Pinacoteca do Espaço Cultural Albano Hartz, na cidade do Vale do Sinos, totalizando 53 dias de visitação presencial e virtual. Agora, chega à capital com apoio do Sesc/RS e terá entrada franca, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Serviço

O Quê: 'Café do Poeta – O Livro Feito com Lixo', de Alex Riegel

Quando: De 17 de outubro a 4 de novembro (segunda a sexta, exceto feriados), das 9h às 18h

Onde: Sesc Alberto Bins (Avenida Alberto Bins, 665 - Porto Alegre, RS)

Quanto: Entrada Franca