Livro ganhador de dois Prêmios Açorianos oferece ciclo de oficinas na Casa de Cultura Mario Quintana

O projeto "Viagem para dentro de mim" oferece ciclo de oficinas "Na casa rosa havia um museu" na Casa de Cultura Mario Quintana (R. dos Andradas, 736). São seis dias de oficinas (11/10, 18/10, 25/10, 01/11, 08/11, 22/11), sempre às terças-feiras, das 10h às 12h, que partem das atividades propostas no livro digital "Viagem para dentro de mim: experiências poéticas em arte-educação".

Buscando trabalhar as dimensões da arte-educação, do patrimônio cultural e da relação que estabelecemos com a cidade, o projeto contará com visitas às exposições em cartaz no MACRS, com a criação de um mapa afetivo da capital, a elaboração de uma ficha museológica, além de uma “coleta de histórias” do público visitante do museu. Os participantes também terão a oportunidade de conhecer as reservas técnicas da instituição.

Os encontros são ministrados pela museóloga em formação e autora do livro Sofia Perseu e foram pensados para o público infanto-juvenil, a partir de 8 anos de idade. As inscrições podem ser feitas através deste link.