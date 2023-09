Livro infantil indígena recebe selo de Altamente Recomendável

publicidade

O livro infantil indígena "A araucária e a gralha azul: uma história dos antigos Kaingang", escrito pelo cacique Maurício Ven Tãhn Salvador e pela escritora Ana Fonseca, recebeu o selo de Altamente Recomendável, na categoria Reconto, conferido pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ). É o reconhecimento máximo sobre o que se produz de melhor a cada ano em Literatura Infantil e Juvenil no Brasil.

Segundo o cacique Maurício, “para nós da comunidade kógūnh mág, com este livro mostramos o conhecimento e a sabedoria do passado para o presente e nos direcionamos para o futuro”.

O processo de criação da obra foi feito a muitas mãos: o cacique Maurício contou a história kaingang recontada há muito tempo de geração em geração. A escritora Ana Fonseca, que a adaptou para o público infantil, diz que “o livro guarda em imagens e palavras uma linda história ancestral”.



As ilustrações, de autoria de Mauren Veras, foram feitas a partir dos desenhos do cacique e de outros membros da aldeia Kogunh Mag, de Canela. "Meu desejo é que esta obra seja uma ponte entre os Kaingang e todas as pessoas não-indígenas que queiram conhecer melhor a cultura deste povo, que é tão querido e rico culturalmente", diz a ilustradora.

Desde o lançamento em setembro do ano passado no FiliGram, o Festival Internacional de Literatura de Gramado, Maurício tem realizado a contação da história em feiras do livro, como as de Porto Alegre, Rolante, Bento Gonçalves, em escolas de Canela e São Francisco de Paula, entre outras ações relacionadas. O livro é bilíngue, em português e kaingang, e está disponível para venda em livrarias da serra e Porto Alegre, na Feira Orgânica de Canela, na Amazon, diretamente na aldeia ou no site da Editora Libretos (www.libretos.com.br). Também é possível fazer o download gratuito pelo site da Editora da FMP (https://editora.fmp.edu.br).