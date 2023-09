Lollapalooza 2024 anuncia data de venda de ingressos; veja cronograma

publicidade

A 11ª edição do Lollapalooza Brasil 2024 acontecerá nos dias 22, 23 e 24 de março, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Antes das atrações serem reveladas, a venda dos ingressos já será aberta.

A primeira etapa das vendas acontecerá entre os dias 28 de setembro e 02 de outubro, exclusivamente para clientes Bradesco. A venda geral, direcionada a todo o público, começará no dia 3 de outubro.

Ainda não foram divulgadas atrações nem os preços dos ingressos.

Veja mais detalhes:

Como comprar o Lollapalooza Brasil 2024

Pré-venda (exclusiva para clientes Bradesco)

Data: 28 de setembro a 02 de outubro

Horário: 12h

Site: Ticketmaster

Venda geral

Data: a partir de 03 de outubro

Horário: 12h

Site: Ticketmaster

Veja quais serão os 3 tipos de ingressos:

Lolla Pass: Dá acesso aos três dias de festival.

Lolla Comfort Pass: Acesso ao festival e a área exclusiva Lolla Comfort. Esta é uma área exclusiva dentro do festival para quem busca mais conforto em sua experiência. Com vista privilegiada do evento, o espaço oferece lockers, pontos de alimentação, bares e banheiros próprios, além de zona de sombra para descanso.

Lolla Lounge Pass: Acesso aos três dias do festival e à área Lolla Lounge. Esta área é para aqueles que procuram uma experiência mais premium com open bar e food, ativações de marcas exclusivas, after party e meeting point com shuttle de ida e volta para o evento.