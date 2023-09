Longa gaúcho abre CinePE 2023

publicidade

A 27ª edição do CINE PE – Festival do Audiovisual começou na noite desta segunda-feira, dia 4, no Teatro do Parque, em Recife, Pernambuco, com a exibição do novo filme do diretor gaúcho Paulo Nascimento. O drama histórico “Ainda Somos Os Mesmos”, que teve locações no Chile e no Brasil, abriu o evento deste ano, integrando parte da Mostra Hors-Concours do CINE PE. A exibição foi acompanhada por parte da equipe do filme, incluindo o diretor e o ator Edson Celulari, que protagoniza o filme. A produção mergulha na realidade catastrófica de 1973, quando o Chile sofreu um golpe de Estado e viu ceifada sua democracia. O general assumiu o comando do país em regime de ditadura e, na convulsão social da época, 40 mil militantes políticos e imigrantes foram presos e torturados no Estádio Nacional de Santiago.

DOCUMENTÁRIO- A noite de abertura do CinePE teve ainda a exibição do documentário pernambucano “Frevo Michiles”, que narra a trajetória musical do compositor de frevo Jota Michiles, desde suas primeiras canções até promover uma verdadeira revolução no mais pernambucano dos ritmos brasileiros. Dirigido por Helder Lopes, o filme concorre na Mostra Competitiva de Longas-Metragens.

Com o slogan “O Audiovisual é da nossa natureza”, o festival deste ano busca reduzir o impacto ambiental de sua realização. E como

todos os anos, o Cine PE rende homenagem em 2023 a figuras importantes do audiovisual brasileiro. Neste ano, os escolhidos para receber o troféu Calunga de Ouro por sua trajetória são o ator Caio Blat e a empresa de produções cinematográficas L. C. Barreto. A entrega das honrarias acontece, respectivamente, nesta terça feira, dia 5, e na quarta, dia 6, no cinema do Teatro do Parque.

O evento segue até sábado, dia 9, quando serão conhecidos os vencedores desta edição.

SEMINÁRIOS - Além dos filmes em competição e das mostras paralelas, o CINE PE promove este ano três seminários gratuitos. Nesta terça-feira, dia 5 acontece o seminário “Cenários Políticos da Reforma Tributária e os Novos Desafios para a Cultura, com os economistas Jorge Jatobá e Sérgio Buarque e o administrador e auditor fiscal Décio Padilha para discutir o tema da reforma tributária, com mediação de Alfredo Bertini, economista e diretor do CINE PE. Na quarta, 6 de setembro, é a vez do seminário “Juventude Empreendedora e Sustentabilidade”, mediado pelo ex-ministro Cristovam Buarque (DF) e com participação de Arthur Covatti (SP), Cícero Aragon (RS) e Victor Hill (CE). Já na sexta-feira, dia 8, o produtor e advogado gaúcho Henrique Freitas media o debate “A Importância dos Direitos Autorais para a Economia do Audiovisual”, que conta também com a presença do chefe da Arrecadação de Direitos Audiovisuais da Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina), Marcelo Nastri, além de Victor Drummond (RJ) e Thiago Dottori (SP). Todos os seminários acontecem no Beach Class Convention, em Boa Viagem, às 14h, e têm entrada franca.