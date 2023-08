Lorena Comparato descobriu câncer de pele depois de brincar sobre o diagnóstico

publicidade

A atriz Lorena Comparato descobriu que estava com carcinoma basocelular, o tipo mais comum de câncer de pele, depois de brincar com o diagnóstico durante uma consulta ao dermatologista. "Em uma das minhas consultas, ela [a médica] viu uma pinta. Já tínhamos conversado sobre isso, porque ela começou a inflamar, e depois começou a sangrar. E eu fui displicente. E eu não fui à médica. E quando eu fui, eu já fui fazendo brincadeira. Porque eu adoro brincar. E falei: ‘Ai, doutora! Vai que é câncer". E ela falou, séria: "vai que é câncer", disse a atriz, durante a sua participação no programa Encontro, nesta terça-feira, 29.

A atriz conta que sofreu um baque com a situação, mas, logo depois, fez os exames indicados e descobriu que estava com carcinoma basocelular. O próximo passo foi passar pelo procedimento cirúrgico, que segundo a atriz, foi bem simples. "A retirada foi simples, foi cirúrgica, com uma cirurgia dermatológica. A gente retirou e hoje eu carrego uma cicatriz, para me lembrar, que eu preciso cuidar da minha pele. Preciso passar protetor, não ter tanta exposição ao sol", conta.

Atualmente, Lorena Comparato está no ar com a série "Rensga Hits!" interpretando Gláucia Figueira e está na quarta temporada da série "Impuros", que estreia nesta quarta-feira, 30 de agosto, no Star +, no papel de Geise.