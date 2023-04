Luísa Sonza encerra a turnê “O Conto dos Dois Mundos” no Rio Grande do Sul

publicidade

Luísa Sonza encerra sua turnê “O Conto dos Dois Mundos” com dois shows em sua terra natal, o Rio Grande do Sul. Ao todo, foram 134 shows, passando por 68 cidades, de 24 estados, além de 7 shows no exterior, arrastando milhares de fãs a cada apresentação.

A cantora, que acaba de se apresentar pela quarta vez em Portugal, se apresenta, dia 28 de abril, em Santo Ângelo, na Fenamilho Internacional, e dia 29 de abril, em Torres, no Festival Internacional de Balonismo. A artista apresentará hits como “Toma”, “Hotel Caro”, “Melhor Sozinha", "Cachorrinhas", “Modo Turbo”, “Braba” e seu mais recente lançamento “MAMA. CITA”, que alcançou a marca de 50 milhões de streams no Spotify.

A artista acumula números que impressionam: são mais de 3 bilhões de streams nas plataformas, top 50 mundial no Spotify, 7 discos de diamante, 5 de platina e 4 de ouro. “Doce 22”, seu segundo e mais recente álbum de estúdio, foi uma das maiores produções de um disco pop no Brasil. Todas as 14 faixas estrearam no Top 70 do Spotify. O mais novo trabalho da artista, “MAMA. CITA”, com participação de Xamã, se consagrou como single de platina em menos de um mês após o lançamento.

A turnê “O Conto dos Dois Mundos” foi lançada, em uma versão especial, no Rock in Rio 2022.

Show na Fenamilho Internacional/ Santo Ângelo (RS) - Data: 28 de abril, no Parque de Exposições Santo Ângelo. Ingressos: Minha Entrada aqui.

Show no Festival Internacional de Balonismo/ Torres (RS) - Data: 29 de abril, no Parque do Balonisimo (Torres). Ingressos: Minha Entrada aqui.