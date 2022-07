Luana e Hadad são eliminados do Power Couple Brasil 6 com 11,89% dos votos

publicidade

O Power Couple Brasil 6 chegou ao fim para Luana Andrade e João Hadad. O casal foi o último eliminado da competição no programa ao vivo desta terça-feira (12) com 11,89% dos votos. Eles perderam a disputa pela preferência do público para Brenda Paixão e Matheus Sampaio e Karol Menezes e Mussunzinho em uma votação realizada no R7.com.

Depois de fugirem da berlinda ao longo do jogo, Luana e Hadad acabaram caindo na DR depois de não vencerem a Prova Especial. Sempre se apoiando mutuamente, eles quase chegaram à final com muita união e tranquilidade.

A chegada na Mansão Power não foi igualmente tranquila para os dois. Enquanto Hadad já se integrou e fez amizades, Luana teve dificuldades de se enturmar. Entretanto, logo na primeira dinâmica, Matheus e Hadad se desentenderam e trocaram farpas até depois do fim da atividade. "Tudo ele quer levar para o lado negativo", retrucou Hadad.

Entre o próprio casal, também rolou treta. Após uma Prova das Mulheres, Luana perdeu a paciência com Hadad. Ela disse que foi prejudicada pelo marido e, após diversas tentativas de se explicar, pediu para que ele calasse a boca. Climão!

Em duas ocasiões Luana e Hadad receberam a Herança da DR. A primeira foi dada por Daiana e Mila e a segunda, por Erika e Dinei. Eles também ganharam a Prova dos Casais e ocuparam o posto de Casal Power duas semanas consecutivas, depois de bater na trave algumas vezes.

Uma grande rivalidade deles na competição foi com Adryana e Hadad, que começou após o empresário fazer comentários sobre o jeito de Luana. Eles discutiram durante alguns Quebra-Power e também protagonizaram tretas na votação ao vivo.

O último conflito ocorreu quando Hadad tentou usar o banheiro da sala da Mansão Power e foi impedido por Albert. O empresário havia pedido que ninguém utilizasse, já que todos estavam em suítes, menos eles. A treta foi grande e continuou pelo dia inteiro!

Infelizmente, eles caíram na última DR e foram o nono casal eliminado da competição.

Sob o comando de Adriane Galisteu, a grande final do Power Couple Brasil 6 acontece nesta quinta (14), às 22h45, na Record TV. Acesse o PlayPlus e fique por dentro de tudo o que rola no reality de casais.