Lucas Santos detona Kerline e Deborah no quadro "A Fazenda - Última Chance"

O público da Record TV acompanha mais uma edição do quadro "A Fazenda – Última Chance" neste domingo, dia 6, desta vez com Lucas Santos. O "Hora do Faro" ainda recebe o cantor Latino no "Dança Gatinho"; e Sarah Andrade e Lucas Rangel são os conselheiros amorosos do "Vai dar Namoro".

A Fazenda - Última Chance

Lucas Santos, o menos votado pelo público na Roça desta quinta-feira (3), vai ao programa falar sobre o que passou no reality rural. Além de assistir clipes dos peões e descobrir se algum dos ex-colegas falou mal dele pelas costas, o ator encara as perguntas afiadas dos jornalistas Felipeh Campos, Chico Barney e Keila Jimenez, além de Rico Melquiades, vencedor de "A Fazenda 13".



Logo de cara, ele abre o jogo sobre a acusação de ser “baba-ovo” de Deolane Bezerra: “Nunca pensei que estava jogando "para" Deolane, e, sim, "com" a Deolane”.



No Fala na Cara, o tradicional “jogo das plaquinhas”, Lucas precisa distribuir qualidades aos ex-colegas de confinamento e explicar o motivo de suas escolhas, não só para os convidados, mas também para os próprios participantes do reality, com quem interage mais tarde, durante a “invasão” do apresentador Rodrigo Faro à sede, por meio de uma transmissão de vídeo.



Para Deolane, reservou os adjetivos “justa” e “conselheira”. “Ela me deu muito conselho. Eu via ela como uma mãe”.



Sobre Iran, ele diz que são amigos, mas sente que o outro ator não revela quem realmente é no jogo, por isso lhe dá a placa de “mascarado”. “Ele é meu amigo mascarado. É o Zorro”, comenta. E aconselha Iran: “Ele precisa mostrar o Iran da academia”.



Lucas também aponta André Marinho como um de seus amigos, reservando os adjetivos “bom-caráter” e “carinhoso” entre as placas. “Me acolheu”, abre o coração.



Já entre os desafetos, destaca Deborah Albuquerque. Para a ex-Power Couple, Lucas reservou um grande número de plaquinhas negativas. Entre elas, a de “pavoa de araque”, usada por Vini Buttel na última edição do quadro. Lucas ainda acredita que ela se preparou muito para entrar no jogo: “Ela é treinada nisso."



Para ele, Kerline é “mentirosa”, “insuportável” e “hipócrita”, além da inédita placa de “gralha fanha”. Babi também é “mascarada” e “chata”. E Alex seria manipulador pela forma que se relaciona com Kerline. “Foi uma pessoa falsa comigo”, revela.



O ex-peão ainda passa pela temida “Máquina da Verdade”, na qual um especialista analisa sua voz para medir a sinceridade de suas respostas, que podem valer prêmios, às novas perguntas dos jornalistas, de Rico e do próprio Rodrigo Faro.



O apresentador, inclusive, questiona se Lucas pode ter se escondido no jogo e deixado de mostrar para o público um lado mais doce e carismático. Lucas entrega: “Eu ficava com medo, Faro, de demonstrar minhas fraquezas lá dentro e eles usarem isso contra mim. Me desestabilizar ainda mais. Eu não podia usar esse lado meu”, desabafa, emocionado.



O eliminado volta a comentar sua relação com Dra. Deolane no jogo. “A Deolane era uma aliada muito forte para mim. Eu evitava fazer algumas coisas para que não causasse discórdia dentro do grupo a ponto da Deolane ser uma rival”, esclarece.

Vai dar Namoro

No Vai dar Namoro deste fim de semana, quem ocupa o posto de conselheiros amorosos é a ex-BBB Sarah Andrade e o influenciador Lucas Rangel.

Se tiver beijão depois de formados os pares, Rodrigo Faro arma um Dança Gatinho em homenagem ao Latino. O cantor vai ao palco cantar, ao lado de Faro, alguns de seus grandes hits.

O Hora do Faro é apresentado por Rodrigo Faro e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45min. A direção artística é de Cesar Barreto; a direção, de Rita Fonseca e Diego Oliveira.