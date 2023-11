Lucas Souza concede entrevista e diz que Kally foi sua maior decepção em "A Fazenda 15"

publicidade

Na última quarta-feira (22/11), a participação de Lucas Souza em A Fazenda 15 chegou ao fim, depois dele bater o sino e pedir para sair do reality rural. Em conversa exclusiva à equipe de Comunicação da Record, ele comenta sobre o que o motivou a tomar essa decisão, avalia o jogo de alguns peões e fala sobre Kally que, segundo ele, foi uma das maiores decepções de sua vida. Confira abaixo:

Lucas, qual foi o principal motivo para você ter tomado a decisão de desistir do reality?

Eu estava já há alguns dias triste, dentro do reality show é muita pressão, é muita coisa. E, durante três dias, aconteceram determinadas situações dentro do jogo que me abalaram psicologicamente. Aí eu falei olha, missão cumprida, talvez eu tenha entregado o que eu queria entregar e também algumas coisas que eu não queria. Pensei, visando a minha saúde: vou me despedir do jogo para que, pelo menos, eu saia bem psicologicamente. Eu não sabia o que estava acontecendo aqui fora, mas eu pensei em priorizar a minha saúde mental.

Você imaginou que sua participação iria ser tão polêmica e que teria tanta repercussão dentro e fora do jogo?

Eu não consegui ainda conferir muita coisa, mas pelo o que minha equipe me passou, eu movimentei bastante lá dentro e aqui fora movimentou bastante também. Eu não esperava! Eu fui com bastante expectativa, mas com medo também, medo das pessoas, medo de tudo. Mas eu tentei me jogar de cabeça, ser eu mesmo, ser a pessoa que eu sou aqui fora. Às vezes, eu tenho algumas opiniões fortes que acabam extrapolando algumas coisas, incomodando algumas pessoas, outras eu acabo agradando. Eu esperava que lá dentro eu movimentasse o jogo, mas não imaginava que aqui fora ia rolar tanta coisa assim.

O relacionamento com a Jaque aqui fora, continua ou não?

Continua! Eu estou doido para conhecer a família dela, a mãe, a Bela que ela fala muito, a Nice que é a moça que está junto com ela o tempo todo. Com certeza, eu quero logo conseguir encontrar a família dela. Eu já conversei com a mãe dela por direct, já conversei com a Nice. A gente está tentando marcar alguma coisa pra eu conhecer a filha dela. E ficar aqui na expectativa torcendo muito pra ela.

Nesta reta final do reality, como avalia que ficará o grupo Paiol?

Olha, eu acho que o Paiol no início do jogo teve um jogo honesto, eles eram estrategistas, mas chegou um momento em que eles começaram a se revelar muito, querendo acusar atitudes que não existiam, coisas que não existiam. Eles acabaram se perdendo, tanto o Cezar Black, como a Kally, a Alicia, o Shay. O Radamés não é tanto, porque acho que ele mais saboneta, sempre vai e volta. Nesse finalzinho do jogo, eu fiquei bem insatisfeito e triste com as atitudes deles. Acho que eles terão as consequências aqui fora, porque o jogo lá reflete muito o que a gente é. É 100% passado, tudo que acontecia lá dentro, tudo que eu falava, pelo o que eu vi, é passado aqui. Então, a galera sabe como tá funcionando o jogo, a galera entende, quando tem uma jogada baixa, um jogo sujo e não gostam disso.

Para quem vai o chapéu de mentiroso ou mentirosa do jogo?

Sem dúvida nenhuma, a Kally. Ela foi a minha maior decepção na Fazenda e uma das maiores decepções da minha vida. Eu nunca esperava de uma amiga que eu tratei com tanto carinho, defendi tanto dentro do jogo... Eu fiquei muito triste quando ela estava se aproximando do Black, porque eu vi o brilho dela se perdendo. Eu acho que ela se perdeu totalmente. Ela está sempre se rebaixando para tentar exaltá-lo, e isso me irritava muito. Eu tentei muito buscar a Kally, porque eu sou uma pessoa fiel às minhas amizades. Eu tinha um carinho por ela, mas sem dúvidas foi a maior decepção. Ela fez coisas para agradar ao Black dentro do jogo, mentiu sobre coisas da minha vida, isso foi o empurrão pra eu bater o sino, eu pensei realmente que eu não merecia isso.

Você topa falar com a Kally aqui fora?

Não estou disposto a conversar com ela! Respeito, quero que ela fique bem, mas não estou disposto a conversar com ela aqui fora, não.

E para quem fica sua torcida?

Olha, eu sou team Pôr do Sol até o final! Eu gosto muito do André, ele é um cara muito respeitoso, inteligente, eu aprendi muito com ele dentro do jogo. A gente tinha uma amizade ali, eu amo muito o André. Mas, claro, devido ao meu relacionamento com a Jaque e por tudo que a gente passou junto, que foi muito intenso, com certeza é Jaque campeã.

