Luccas Neto e Gi em uma gincana

Luccas Neto é um verdadeiro fenômeno digital, recentemente se tornou um dos maiores canais na Internet, com números que somam mais de 37 milhões de seguidores no YouTube e a marca de 19 bilhões de visualizações, além de shows sempre esgotados no Brasil e exterior. O espetáculo oficial “A Gincana de Luccas e Gi” tem apresentações hoje e amanhã no Teatro do Bourbon Country (Tulio de Rose, 100, 2º andar), em Porto Alegre. Serão três sessões: nesta sexta, 15, será às 19h30min, e no sábado, 16, às 15h e às 18h30min.

As aventuras de Luccas Neto agora serão transpostas às casas de espetáculo com bonecos vivos e bailarinos em figurinos especiais, que dão vida aos brinquedos que estão nas casas de milhares de crianças do Brasil e outros países em que o ídolo da nova geração faz sucesso. “A Gincana de Luccas e Gi” traz muita diversão, com dança, músicas e brincadeiras. Não irão faltar as canções de grande sucesso, como “Ser Aventureiro”, a homenagem para as mamães em “Hey Mãe”, “Se Liga eu Quero Falar”, “As Férias que eu Sonhei”, e claro, a emocionante “Faz Brilhar Essa Luz”.

O espetáculo traz os personagens já conhecidos pelos fãs do canal do YouTube, como o sapo Jorge, a foca Ice e o cachorrinho Geek. Eles cantam músicas, dançam divertidas coreografias e interagem com a plateia com diálogos sobre a importância da família e da amizade. O espetáculo, voltado para toda a família, fala sobre a importância desses gestos de amor, em atitudes simples do dia a dia como o respeito ao próximo, tudo representado com várias doses de bom humor. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site ingressodigital.com.br. No sábado, 18h30min, haverá sessão acessível em Libras e Audiodescrição.