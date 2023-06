Luciano Leães Trio se apresenta em Santa Maria

publicidade

Um dos melhores e mais atuantes músicos ligados ao blues e R&B da atualidade, Luciano Leães (voz e piano) apresentará "Fessta Brasilis", show que reúne músicas de seus dois primeiros discos e clássicos do blues, soul e R&B, no Theatro Treze de Maio, em Santa Maria, 20h. O pianista estará acompanhado por dois grandes músicos: Edu Meirelles (baixo) e Ronie Martinez (bateria).

O show integra a turnê de lançamento do disco Live at Pianístico. No início de maio, Leães fez sua oitava turnê em New Orleans onde lançou Fessta Brasilis no Maple Leaf e na Rádio WWOZ.



Esse novo trabalho consolida a carreira internacional de Luciano Leães e constrói uma ponte entre o seu passado e o seu presente através da sua formação como músico brasileiro/sul-americano e a sua bem-sucedida carreira como pianista de R&B, Jazz e Soul. O nome "Fessta Brasilis" é uma homenagem ao professor Longhair (Fess) e às raízes musicais como músico sul-brasileiro.



Homenagem aos educadores



A show abre o circuito de cinco espetáculos promovidos pelo projeto Ecarta Musical, da Fundação Ecarta, em homenagem ao aniversário de 85 anos do Sindicato dos Professores do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinpro/RS), instituidor e mantenedor da Fundação Ecarta, completados no último dia 21 de maio. As próximas apresentações ocorrem em Santa Rosa, Novo Hamburgo, Lajeado e Santa Cruz e terão 50 Tons de Pretas e Duo Metapiano também como atrações.