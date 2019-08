Luis Miranda e Mateus Solano estreiam nova montagem de "O Mistério de Irma Vap" em Porto Alegre

publicidade

Porto Alegre recebe no próximo final de semana a estreia da nova montagem de "O Mistério de Irma Vap" com os atores Luis Miranda e Mateus Solano. O espetáculo ocorre nos dias 31 de agosto, às 21h, e 1 de setembro, às 19h, no Teatro do SESI (avenida Assis Brasil, 8787).

"O Mistério de Irma Vap" é um clássico da comédia americana escrito por Charles Ludlam. A peça teve a sua primeira encenação brasileira em 1986 com Marília Pêra na direção e Marco Nanini e Ney Latorraca no elenco. Esta primeira montagem entrou para o Guiness World Book of Records em 2003 como o espetáculo teatral que se manteve mais tempo em cartaz no Brasil com o mesmo elenco. A produção durou 11 anos.

Nesta nova versão, Jorge Farjalla assume a direção. "Imaginei essa história como um grande parque de diversão. Criei a trama acontecendo dentro de um trem fantasma, que é o fio condutor do espetáculo. Trouxe para essa montagem, quatro jovens atores, nossos vodus, que fazem as trocas de figurino do Luis e Solano, executam parte da trilha sonora ao vivo e ajudam a contar a história", contou o diretor.

Na trama, Lorde Edgar Montepico está radiante de alegria com a chegada de sua nova mulher, Lady Enid, fruto de uma fulminante paixão. Mas a criada Jane, leal à ex-patroa, já morta, não admite a possibilidade de alguém substituir o lugar de Irma Vap - a falecida mulher de Lorde Edgar - e se tornar a segunda Lady Montepico.

Todas as trocas e mudanças no cenário acontecem na frente do público. "Nossa montagem é uma homenagem ao teatro, aos atores que fazem a magia teatral acontecer", afirmou Solano. "Improvisamos em cena, cantamos e dançamos também. A peça contextualiza o momento artístico que vivemos. Irma Vap nos tempos de hoje, em 2019", destacou Luis.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis nas lojas Multisom (rua dos Andradas, Bourbon Shopping Ipiranga, Praia de Belas Shopping, Shopping Iguatemi e BarraShopping Sul) e no site Blue Ticket. Os valores são R$ 150 (Plateia baixa), R$ 130 (Plateia alta) e R$ 100 (Mezanino).