Luzes inteligentes à mostra em Porto Alegre

O mezanino do Farol Santander Porto Alegre (Sete de Setembro, 1028, Centro Histórico) será tomado por uma experiência luminosa única com a exposição "Smart Lights – Luzes Inteligentes". De hoje até o dia 24 de setembro, o público gaúcho terá a oportunidade de contemplar e interagir com obras de artistas brasileiros como Anaisa Franco, Gisela Motta e Leandro Lima, Guto Requena, Modular Dreams, Rejane Cantoni e Sabrina Barrios. Pela primeira vez em Porto Alegre, a exposição é uma oportunidade única para explorar as possibilidades da performatividade lumínica.

A mostra proporciona uma imersão no mundo da light art, com obras que já transitaram no circuito artístico e têm a luz como fonte primária de suas ativações poéticas. Seja pela interatividade, do site-specific ou da imersão, a luz assume diversas dinâmicas de expressão, proporcionando experiência estética e sensorial única aos visitantes.

São sete obras selecionadas de seis artistas convidados, cada um com sua abordagem singular. A mostra apresenta a obra imersiva site-specific de Sabrina Barrios, que utiliza a luz como matéria espacial para criar uma trama luminescente e que faz uma alusão ao metaverso. A escultura autônoma “Zero Hidrográfico”, de Motta & Lima, realiza uma dança robótica de luz e cor, remetendo ao movimento das ondas. A robusta e delicada obra "Periscópio", de Rejane Cantoni, proporciona uma imersão contemplativa aos espectadores ao levar o ciclo do sol para dentro da exposição, em uma homenagem ao deslumbrante pôr do sol no Guaíba.

Para aqueles que buscam uma experiência interativa, as obras “Dreamdeck”, da dupla Modular Dreams, “Banco das Emoções”, do Estúdio Guto Requena e “Expanded Iris” e “Love Synthesizer”, de Anaisa Franco, convidam o público a participar de um universo lúdico, onde a troca de experiências e o compartilhamento de emoções são parte das obras em si. Com curadoria do Instituto Urbe, a seleção das obras reflete a consistência dos artistas convidados e a densidade conceitual presente em cada trabalho. Muitas das obras expostas já tiveram participação em exposições internacionais e receberam reconhecimento no circuito global de arte e tecnologia.

ARTISTAS

Anaisa Franco é natural de Uberlândia/MG (1981) cria obras escultóricas afetivas com a missão de ativar o corpo e o espaço público através de uma abordagem lúdica e interativa. A artista usa design paramétrico e fabricação digital integrados à tecnologia. Guto Requena nasceu em Sorocaba/SP (1979). Desde 2011, Guto cria, roteiriza e apresenta séries para TV, web e cinema e sua dissertação de mestrado pela UPS tem o tema “Habitar híbrido: Interatividade e experiência na era da cibercultura”. O Estúdio Guto Requena reflete sobre memória, cultura e poéticas narrativas.

Modular Dreams foi criado pelos artistas Danilo Barros e Priscilla Cesarino (nascidos em São Paulo/SP, 1980 e 1979). O estúdio trabalha a arte de forma expandida e imersiva. Seus principais elementos de linguagem são o movimento e a luz, sempre amarrados por coesão conceitual e estética.

Os trabalhos da dupla Motta & Lima, parceria entre Gisela Motta e Leandro Lima (ambos nascidos em São Paulo/SP, 1976) já foi apresentado em exposições no Brasil, Estados Unidos e China. Rejane Cantoni (São Paulo/SP, 1959) trabalha com instalações interativas, site specific, em grande escala.

Sabrina Barrios, gaúcha de Santa Maria nasceu em 1981. Atuava como designer em São Paulo, Londres e Berlim, antes de se mudar para Nova Iorque, em 2009, para concluir seu mestrado no Pratt Institute (2012). Suas exposições recentes incluem experiências imersivas em países como Brasil, Estados Unidos, Finlândia e Azerbaijão. Vive atualmente entre Nova Iorque e Rio de Janeiro, fazendo arte participativa e multimídia.

Visitação

As visitações podem ser realizadas de terças a sábados, das 10h às 19h e aos domingos e feriados, das 11h às 18h (último acesso para visitação 1h antes de fechar o espaço). Ingressos pelo site www.farolsantander.com.br.